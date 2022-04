We gaan eruit met een streepje muziek. Swingmuziek uit de jaren 40 om precies te zijn, gezongen door het trio The Jacquelines. De artiesten uit Antwerpen en Kruibeke hebben het beste van zichzelf gegeven in vrijetijdscentrum De Meermin in Waasmunster. Maar daar hield het niet bij op. Acht woonzorgcentra in het Waasland hebben het optreden ook via een livestream aan hun bewoners laten zien. En de muziek uit hun jeugd deed de bewoners duidelijk goed.