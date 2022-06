Een kilometerslang oliespoor heeft in Beveren heel wat hinder veroorzaakt. Een fietsster gleed ook uit op het spekgladde wegdek. Ze raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De olie bleek afkomstig van een lekkende landbouwmachine. Van in de Brandstraat in Vrasene tot op de N70 in Beveren, dat is ruim drie kilometer, raakte de rijbaan besmeurd. De brandweerposten van Melsele, Sint-Gillis-Waas en Kieldrecht hadden urenlang werk om alles op te ruimen. De politie weet wie de vervuiler is. Hij zal moeten opdraaien voor de kosten. Die zullen oplopen tot in de duizenden euro's.