Aan het Donkmeer in Berlare gaat vanavond het openluchtspektakel Kiss Me Kate in première. Gisteravond werd de generale repetitie gehouden van de Broadway-musical, en vanavond is het dan echt zover. Jan Schepens, Bert Verbeke en James Cooke zullen samen met zo'n 120 figuranten de musical-klassieker in open lucht opvoeren. De regie is in handen van Tijl Dauwe uit Zele. Het grillige Belgische zomerweer kan de voorstelling parten spelen. Er is nog altijd kans op een bui vanavond. Voor het publiek maakt dat alvast niets uit. De toeschouwers zitten lekker beschut.