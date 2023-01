Apers, De Wilde en Colman met Sport Vlaanderen Baloise op stage in Spanje

En van de Belgische modder gaan we naar de Spaanse zon. Want de renners van Sport Vlaanderen Baloise zijn daar op oefenkamp. Het team heeft een pak talentvolle streekgenoten in de rangen, zoals Ruben Apers, Gilles De Wilde en Alex Colman. In het zonnige Altea bereiden ze zich voor op het wegseizoen. Sport Vlaanderen Baloise is een opleidingsploeg. Een springplank ook voor de jonge beloftevolle renners. Bij Topsport kunnen ze groeien en worden ze niet meteen afgerekend op hun resultaten. Al hebben Ruben Apers en co zich vorig seizoen flink in de kijker gereden.