Apenpokken in Aalst? Burgemeester D'Haese zet medische diensten op scherp

Goeienavond en welkom. In Aalst staan de medische diensten op scherp. Er is een vermoeden dat iemand besmet zou zijn met M-Pokken, beter gekend als apenpokken. Een inwoner van de ajuinstad zou bij een huisdokter zijn langsgeweest, die de patient doorstuurde naar de spoedafdeling van een ziekenhuis. Alleen meldde die zich daar niet. Er is geen reden tot paniek, maar burgemeester Christoph D'Haese roept wel op om alert te zijn.