In de Hoogkamerstraat in Temse deed zich dinsdagavond rond 6 uur een spectaculair verkeersongeval voor. Ter hoogte van de Welvaartlaan verloor de bestuurder van een zware terreinwagen in de richting van centrum Temse de controle over zijn wagen. Hij ramde een geparkeerde auto die door de klap tegen de gevel van een woning en een andere geparkeerde wagen geslingerd werd. De terreinwagen belandde door de klap op zijn kant. Even werd gevreesd dat de chauffeur gekneld zat in de wagen, maar hij kon uiteindelijk op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij raakte lichtgewond en verkeerde in shock. Het spectaculaire ongeval had heel wat bekijks. De schade was dan ook aanzienlijk. De geparkeerde auto werd tot schroot herleid en ook de andere geparkeerde wagen raakte achteraan flink beschadigd. Ook de gevel van de woning raakte beschadigd.