Antwerpse fietsersgroep die ten val kwam in Aalst: "Totale paniek"

In Wetteren komt er dan toch geen tweede brug over de Schelde. Een tweede brug zou geen oplossing zijn voor de verkeersdrukte in de gemeente, en zou de natuur in de Scheldevallei te veel verstoren. Volgens de gemeente zou een tweede brug zou geen oplossing zijn voor de verkeersdrukte, en zou het de natuur in de Scheldevallei te veel verstoren. Momenteel kan al het verkeer dat het water wil oversteken enkel over de brug aan de Astridlaan, maar die is al meer dan 60 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. Het idee om die meteen door twee bruggen te vervangen, lag al lang op tafel. Maar daar ziet de gemeente nu toch van af. Het gaat voor een brug en heeft daarvoor nog enkele mogelijke locaties in gedachten.