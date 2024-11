Antwerpse en Waaslandhaven krijgen eerste elektrische sleepboot van Europa

Om af te sluiten hebben we voor u nog een nieuwe mijlpaal in de vergroening van Port of Antwerp-Bruges en de Waaslandhaven: de Volta 1, of Europa's eerste volledig elektrische sleepboot, is aangekomen in de haven. De elektrische sleepboot is een Europese primeur. Hij komt samen met nog 5 andere nieuwe sleepboten, die niet volledig emissievrij zijn maar wel heel energie-efficiënt. De nieuwe vloot moet de ambitie van de haven, om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, kracht bijzetten.