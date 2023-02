Antwerpse cruiseterminal krijgt tweede leven als kunstwerk in Verbeke Foundation

Het grote metalen gangpad met het opschrift ANTWERPEN in blauwe letters, dat jarenlang als cruiseterminal fungeerde in de Scheldestad, krijgt nu een tweede leven als kunstwerk in Verbeke Foundation, het museum voor moderne kunst in Kemzeke. Via het gangpad kwamen jaarlijks duizenden toeristen aan wal. Kunstenaar Koen Deprez gaat de constructie, die is heropgebouwd langsheen de E34, nu gebruiken als skelet voor een kunstwerk.