Antwerps burgemeester Bart De Wever vraagt luchtafweer in haven

De burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) pleit voor de opstelling van luchtafweergeschut rond de Antwerpse en de Waaslandhaven. De Wever zei dat in een interview met Gazet van Antwerpen, naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van de bevrijding van de havenstad. De burgemeester, en huidig federaal formateur, vreest dat bedrijven niet langer zouden investeren in de haven als hun vestigingen niet worden verdedigd. In havens zoals die van Rotterdam en Hamburg is dat wel het geval. De luchtafweer zou kunnen bestaan uit Patriot-raketten. De Wever zegt zijn uiterste best te zullen doen om hiervoor de noodzakelijke centen te voorzien.