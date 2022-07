Antwerpen verwelkomt imposante zeilschepen van Tall Ships Races

Van al dat gepraat zou een mens dorst krijgen en daarom nemen we u nu mee naar domein Cortewalle in Beveren. Want daar was het dit weekend op de koppen lopen in de Thirsty Toucan Zomerbar. De bar is het idee van Hotel Beveren in samenwerking met de gemeente. U kan er genieten van een fris drankje in een zomerse setting. Met deze warmte is dat echt een vakantiegevoel, maar dan dicht bij huis.