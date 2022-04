Antraxalarm in Lede: verdacht poeder in bibliotheek, twee mensen preventief naar ziekenhuis

In Lede is deze ochtend het antraxalarm een tijdlang van kracht geweest. Een medewerker van de bibliotheek had in de inleverbus voor uitgeleende boeken een verdacht poeder aangetroffen in een klein zakje. De politie werd meteen verwittigd en die alarmeerde de brandweer, omdat het mogelijk om een gevaarlijke stof ging. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse.





"Om welk soort poeder het gaat is voorlopig nog niet duidelijk, maar het is zeker niets radioactief of explosief", zegt burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V). De civiele bescherming nam het poeder mee om het te analyseren. Of het om kwaad opzet of een flauwe grap gaat, is niet duidelijk. Rond de middag werd de omgeving weer vrijgegeven.