Racepiloot Amaury Cordeel uit Temse gaat in beroep tegen zijn rijverbod van zes maanden. Hij liep die op na een snelheidsovertreding in december 2020 in de Hogenakkerstraat in Temse. De racepiloot reed daar voorbij aan een snelheid van 179 kilometer per uur. In november legde de rechtbank hem daarvoor een rijverbod op van zes maanden, maar nu gaat Cordeel dus in beroep. Zijn advocaten blijven volhouden dat Cordeel niet aan het stuur zat. De rechtbank doet uitspraak op 18 maart. Het is niet de eerste keer dat Cordeel in opspraak komt voor overdreven snelheid. Op een Tiktokfilmpje was eerder te zien hoe Cordeel meer dan 300 kilometer per uur reed op de E17.