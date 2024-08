Sint-Gertrudiskerk in Wetteren moet volledig gerenoveerd worden

Politiek nieuws uit Wetteren dan. Daar zal ex-schepen Annelien Van Der Gucht deel uitmaken van de kartellijst Samen Voor Wetteren.

Van Der Gucht was in de vorige legislatuur nog schepen, voor N-VA. Maar eind 2020 zette de partij haar aan de deur en ging ze verder als onafhankelijke. De politica is ook horeca-uitbater van een zaak op de Markt van Wetteren. Ze krijgt een verkiesbare plek, als onafhankelijke op de lijst van Samen voor Wetteren, het kartel van cd&v en Eén Wetteren. Daar vindt ze trouwens huidig schepen én haar tante, Katrien Claus, terug.