Animal Rights kaart nieuwe inbreuken bij Zottegems slachthuis aan

In Zottegem ligt slachthuis Adriaens-Vion, nog maar eens onder vuur. In april berichtte dierenrechtenorganisatie Animal Rights al over de wantoestanden daar. U kon toen al in ons nieuws zien dat er te veel zieke dieren geslacht worden, die in slechte toestand aan het slachthuis aankomen. In mei voerde Animal Rights nog actie aan het slachthuis zelf. Maar het dierenleed blijft doorgaan volgens de dierenrechtenorganisatie. Uit nieuwe informatie blijkt dat er nog een groot probleem is met dierenwelzijn bij Adriaens-Vion.