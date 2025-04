Andy Peelman trekt binnenkort met eigen zaalshow door Vlaanderen

En we blijven nog even lachen. Want acteur en presentator Andy Peelman trekt binnenkort met z'n eigen zaalshow door Vlaanderen. In de autobiografische voorstelling, getiteld 'Gebaseerd op waargebeurde feiten', neemt hij het publiek mee op een reis door zijn leven. De première volgend jaar is trouwens een thuismatch voor Peelman: De Werf in Aalst.