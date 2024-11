Een kort sportbericht dan. Darter Andy Baetens heeft zich vandaag in het Engelse Wigan niet kunnen plaatsen voor het WK darts.

Baetens, hier te zien op archiefbeelden, verloor in de zestiende finale van de Canadees Matt Campbell met 6-3. Om zich te plaatsen moest Baetens de halve finale bereiken. Het was voor de Aalstenaar de laatste kans om zich dit jaar te plaatsen voor het wereldkampioenschap dat op 15 december in Londen begint.