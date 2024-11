Het is voorleesweek. In heel onze regio wordt er dus massaal voorgelezen en zeker in scholen wordt lezen extra gestimuleerd. Want dat is nodig, en dat merken ze ook in de Vrije Basisschool Heizijde in Lebbeke Heizijde. Daar hebben ze de hele week anderstalige voorleessessies georganiseerd voor het vijfde en zesde leerjaar. Zo willen ze in de basisschool niet alleen het lezen, maar ook de taalknobbels een boost geven.