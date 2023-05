Anderlecht lokt Red Flame Tine De Caigny terug naar België

Het duel tussen Brecel en Selby is door heel veel snookerfans met heel veel spanning op televisie gevolgd. De sport is nu, door de prachtprestatie van onze landgenoot, misschien wel de nieuwste hype van de afgelopen dagen. Na darts willen heel wat mensen nu ook over snooker wel wat bijleren. Tenminste, dat hopen ze ook wel wat in de snookerclubs, ook bij ons in de regio. In de Westbury bijvoorbeeld, een snookercafé in Sint-Niklaas, volgen ze de prestaties van onze Belgen al enige tijd. De spelers daar zijn in de wolken met de prestatie van Brecel. Mogelijk is dit wat nodig was om jongeren de weg naar de snookertafel te laten vinden.