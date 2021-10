Analyseresultaten basisschool Sint-Niklaas: geen PFAS-overschrijdingen vastgesteld

In Antwerpen is een delegatie van chemiebedrijf 3M uit Zwijndrecht ontvangen bij de omgevingsinspectie, voor een hoorzitting over de PFOS-vervuiling. De hoorzitting kadert in de eis aan 3M, van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, om te bewijzen dat het bedrijf de omgeving niet extra blootstelt aan risico's, na het verontrustende bloedonderzoek in Zwijndrecht. In het andere geval waarschuwt de minister ervoor om productieprocessen in het bedrijf te laten stilleggen. Beslissingen hierover zouden naar verwachting morgen vallen. Op dit moment zegt 3M ervan overtuigd te zijn, dat de luchtemissies van haar huidige activiteiten niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van PFOS in de bloedstalen.