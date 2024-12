Ja, het is een afsluiter van een écht grand cru jaar voor de club. Van een middenmotor in de tweede klasse naar de seizoensrevelatie in de Jupiler Pro League, op goed een jaar tijd. Dender lijkt nu al bijna zeker van het behoud. Dat ziet ook voetbalanalist Geert De Vlieger. Wie weet zit er zelfs een plek in Play Off 1 in.