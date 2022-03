An uit Beveren is Bouwvrouw van het jaar: "Vrouwen staan klaar om in de bouwwereld een topjob op te nemen"

Garry Hagger is helemaal terug met zijn nieuwe single 'Alles Wat Ik Wil'. Het catchy lied luidt het post-coronatijdperk in, en is deze week als hoogste nieuwkomer binnengekomen in de Vlaamse Top 30. Niet slecht voor een nummer dat pas een week oud is. Het lied gaat over gelukkig zijn met wat je hebt, en positief in het leven staan. Een filosofie die de zanger uit Temse steeds meer ter harte neemt.