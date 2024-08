Amper acht toegangsverboden in Oost-Vlaamse recreatiedomeinen

Er zijn dit jaar in onze provincie nog maar acht toegangsverboden toegekend in provinciale recreatiedomeinen. Dat meldt het persagentschap Belga. Het gaat telkens om incidenten van openbare dronkenschap en druggebruik. Zes mensen krijgen daardoor een maand lang geen toegang meer tot het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. De twee andere toegangsverboden zijn toegekend in Berlare, op het domein Nieuwdonk. Daar mogen twee mensen niet meer binnen tot het einde van het zomerseizoen. Met die acht in totaal ligt het aantal incidenten een pak lager dan vorig jaar. Toen zijn er in totaal 80 toegangsverboden uitgeschreven. Het systeem van de identiteitscontroles, dat vorig jaar werd ingevoerd, werpt zijn vruchten af, zegt het provinciebestuur.