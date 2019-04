Amper 26 reizigers per dag, Station Kerrebroek minst gebruikte in Vlaanderen & Brussel

Het rustigste station van Vlaanderen vinden we dus in Aalst, in de wijk Kerrebroek. Daar nemen gemiddeld slechts 26 reizigers per dag de trein richting Aalst of Burst. Tijdens schoolvakanties zijn dat er nog een pak minder en in de maanden juli en augustus stopt er zelfs geen trein. Maar toch heeft het kleine stationnetje zijn nut volgens buurtbewoners én ook volgens de NMBS.