AMP-voetballers van Club Brugge en Antwerp geven beste van zichzelf: "Na zo een zware periode strijden voor een overwinning, fantastisch"

En we blijven nog even bij het voetbal, maar dan voor een hele bijzondere wedstrijd die vanmiddag plaatsvond in Sint-Gillis-Dendermonde. Want daar stond een echte klassieker op het programma. Antwerp - Club Brugge. Niet de profs, maar wel de amp-voetballers namen het tegen elkaar op. Amp voetbal is er voor voetballers die een amputatie hebben aan de arm of het been. Voorlopig zijn er nog maar twee clubs in ons land. De nationale federatie is dus op zoek naar meer teams en meer trainers om zo een volwaardige competitie te kunnen uitbouwen.