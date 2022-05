Amerikaan koopt appartement in Dendermonde om Ros Beiaardommegang te zien

Een Ros Beiaard helemaal gemaakt van chocolade, ook dat bestaat nu. Chocolatier Jurgen Baert uit Baasrode heeft er de voorbije maand menig uur aan gespendeerd. Tachtig kilogram weegt het kunstwerk. Het hoofd is helemaal met de hand gemaakt, andere delen zijn in chocolade gegoten en afgewerkt met suikerpasta. Onderaan zie je ook de voeten van de pijnders, die het zware paard dragen tijdens de Ommegang. Het kunstwerk staat nu gekoeld bij een bloemist en is in handen van de Dendermondse serviceclub Kiwanis. Die wil het een ereplek geven in de stad. Waar precies en bij wie, dat blijft nog even een geheim.