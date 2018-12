Amelie Aelbrecht uit Dendermonde wint overtuigend Humo's Comedy Cup

Vanavond gaat de landbouwdocumentaire 'Wat hebben we verdiend vandaag?' in première in Zottegem. Vanaf 17 december is de documentaire te zien in bioscoop Sphinx in Gent. In de documentaire praten een aantal Oost-Vlaamse boeren openhartig over hun leven en werk. Ze hebben het onder meer over wat hen dag na dag gemotiveerd houdt om de vandaag toch wel moeilijk geworden stiel vol te houden. Ze hebben het ook over hoe ze hun toekomst zien. Landbouw is noodzakelijk zeggen ze.