Ambulancedienst op Wetters grondgebied voorlopig verzekerd in afwachting van overnemer

Wetteren blijft in het bezit van een ziekenwagen. Dat is nu zeker. De afgelopen weken is er heel wat onduidelijkheid geweest rond de ambulancedienst in Wetteren. Begin dit jaar is daar de overgang gestart van hulpverleningszone Zuid-Oost naar zone Centrum. De dienst 100 zal overgenomen worden door een privé-eigenaar, maar dat is voorlopig nog niet volledig rond. Toch wou zone Zuid-Oost de ziekenwagen al meenemen, maar na aandringen van de burgemeester en een gesprek met FOD Volksgezondheid, kan de ziekenwagen toch blijven tot de privé-eigenaar er is. Dus Wetteren zal nooit zonder ziekenwagen zitten.