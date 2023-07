Ambitieuze Hans Cornelis begint met Lokeren-Temse aan nieuw seizoen: "Top 5 kan, maar we gaan geen stappen overslaan"

Patrick Le Juste, eigenaar en voorzitter van Eendracht Aalst, onderhandelt nog met 3 investeerders over de overname van de club. Dat heeft hij deze ochtend bevestigd aan onze redactie. Le Juste wil de club verkopen, maar het is nog niet duidelijk aan wie. Hij hoopt de gesprekken binnen dit en twee weken af te ronden. Op dit moment is er concrete interesse vanuit drie partijen, allemaal investeerders uit het buitenland. Volgens Le Juste zouden het ook partijen zijn met ervaring in het voetbal. Le Juste onderhandelt verder met hen en hoopt snel een beslissing te kunnen maken. Het zijn zeer vertrouwelijke gesprekken, en daarom worden er geen details vrijgegeven over wie de investeerders zijn.