De Sint-Niklase band Hooverphonic is vertrokken naar Rotterdam. Dinsdag 18 mei speelt de band 'The wrong place' tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival. In de internationale vakpers keert vaak terug dat Hooverphonic dit keer met 'The wrong place' meer kans heeft op een goeie score dan vorig jaar toen het 'Release Me' zou hebben gespeeld. Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts weten intussen ook al voor een groot deel wat de concurrentie voorstelt. Met 'The wrong place' is België het elfde van de zestien landen die op 18 mei in de eerste halve finale aan bod komen. Ons land komt na Kroatië en voor Israël. Wij gaan er echt wel uitspringen, zegt de band net voor zijn vertrek, in 1 bubbel op de bus.