Amateurvoetbal in openlucht met onmiddellijke ingang stilgelegd

Voetbal Vlaanderen heeft beslist om bijna alle wedstrijden in de amateurcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen. Naast de profcompetities 1A en 1B wordt er komend weekend bij de senioren enkel gespeeld in eerste nationale, de eerste amateurdivisie. Alle overige wedstrijden worden voor onbepaalde tijd afgelast. In de tussentijd mogen de ploegen wel gewoon blijven trainen. De jeugdcompetities U6 tot en met U17 worden wel verder georganiseerd. Maar de thuisspelende club zal in functie van de weersomstandigheden zelf kunnen bepalen of er kan gevoetbald worden of niet.