Amateur-historicus zoekt familie van Aalstenaar op "oudste foto van de streek"

Zwanger worden is voor sommige mensen een moeilijke weg. Ann De Rocker uit Wetteren hield haar verhaal bij in een dagboek en dat is nu uitgegeven in een boek. Samen met haar man Jan probeerde ze jarenlang om zwanger te worden. Na zeven pogingen via IVF, of In Vitro Fertilisatie, kwam hun wens eindelijk uit. Ze wil haar ervaringen delen om het thema bespreekbaar te maken en andere koppels te helpen.