En we blijven nog even in het verkeer. Want wat kan je als gemeente nu nog meer doen zodat bestuurders een zone 30 eindelijk gaan respecteren? In Hamme hebben ze daar nu een heel speciale oplossing voor gevonden. De gemeente heeft drie borden laten plaatsen, die zo groot zijn, dat je er amper naast kan kijken. Onderaan staat bovendien nog eens de vraag 'groot genoeg?'. De borden moeten vooral chauffeurs afschrikken, want eigenlijk zijn ze niet rechtsgeldig.