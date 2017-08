Nieuws Alweer lijk uit Dender gevist

Voor de tweede keer op evenveel dagen tijd is er opnieuw een lichaam uit de Dender gehaald. Deze keer werd er in Erembodegem een stoffelijk overschot gevonden. Voorbijgangers zagen het lichaam op het water drijven. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een man van 69 jaar. Hoe de man in het water is gevallen is niet duidelijk. Over de identiteit van de man die maandag aan het sas in Denderleeuw werd gevonden zijn geen verdere details bekend. Dat lichaam lag al langer in het water wat de identificatie bemoeilijkt.