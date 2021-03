Alvast reddingsboot onderweg naar team van Jelle Veyt op Atlantische Oceaan

Jelle Veyt, de avonturier uit Dendermonde die met z'n team per roeiboot de Atlantische Oceaan probeert over te steken, zal waarschijnlijk niet zelfstandig weer aan wal geraken. Gisteren zag u in ons nieuws dat de avonturiers de oversteek naar de Verenigde Staten moesten staken omdat Jelle zeeziek is. Het team wilde terugkeren richting Tenerife om daar een medische check-up te laten doen. Maar de kans is groot dat die tocht te lang zal duren. Er staat enorm veel wind op de Atlantische Oceaan en de stroming zit ook niet mee. Daarom is er alvast een boot in de richting van het team vertrokken. Mocht het nodig zijn, dan kan die boot het team oppikken en in veiligheid brengen.