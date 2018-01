Wie vannacht het nieuwe jaar wil ingaan met vuurwerk, die kan best een plek zoeken waar het door professionals wordt afgeschoten. Privé vuurpijlen onsteken is op de meeste plaatsen verboden, of het wordt sterk afgeraden, omwille van het gevaar en de geluidshinder. Toch hoort vuurwerk bij Nieuwjaar, vinden nog heel wat mensen. Zij trokken dit weekend nog in grote getale naar gespecialiseerde winkels, net over de grens in Nederland.