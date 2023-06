ALS-Liga werkt aan politiek pamflet om hulpverlening aan ALS-patiënten te vergemakkelijken

Nog in Aalst kan het ASZ uitpakken met een medische primeur. Want de allernieuwste SPECT-CT-scanner wordt daar binnen enkele weken in gebruik genomen. Zo'n scanner is niets nieuws onder de zon. Maar dit is wel het allernieuwste model, en meteen ook het eerste van zijn generatie die in België in gebruik wordt genomen. Door de gevoeligere sensoren wordt de radioactieve stof die bij de patiënt wordt ingespoten sneller opgespoord. En daardoor moet de patiënt minder lang onder de scanner liggen. En dat levert niet enkel een lagere stralingsdosis op, maar ook een betere beeldkwaliteit.