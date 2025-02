Ook cd&v heeft gisteravond het federaal regeerakkoord en de regeringsdeelname goedgekeurd. Dat gebeurde in Waasmunster. Het akkoord passeerde zonder tegenstem of zonder onthouding. "Dit is een unieke situatie", zegt voorzitter Sammy Mahdi. "Er is unaniem gestemd. De voorbije zeven maanden waren nodig om te komen tot waar we nu staan. We hebben een centrumakkoord dat rekening houdt met de visie van onze partij."

