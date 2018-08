De buxussen in de Stationsstraat in Sint-Niklaas moeten opnieuw weg, voor de tweede keer al in vier jaar tijd. Deze keer niet door de vervelende geur, maar wel uit angst voor de buxusmot. Voorlopig heeft die nog niet echt lelijk huis gehouden in de winkelstraat, maar de planten worden uit voorzorg toch verwijderd. In de plaats komt Japanse Hulst, dat is een plant die sprekend op de buxus lijkt maar geen last heeft van motten. In totaal gaat het om 3.500 plantjes die vervangen moeten worden. Hoeveel de hele operatie zal kosten, dat wil de stad niet kwijt. Maar het loopt wellicht op tot in de tienduizenden euro's.