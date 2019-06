Als gestolen geseinde auto crasht na achtervolging tegen woning in Melsele

Voor de tweede keer in nog geen 24 uur tijd is een politieachtervolging in onze regio geëindigd met een ongeval. In Melsele sloeg een wagen met twee inzittenden gisteravond rond kwart voor tien op de vlucht nadat de lokale politie het voertuig in het Pareinpark wou controleren, omdat de wagen als gestolen geseind stond. De bestuurder scheurde echter weg, maar na een korte achtervolging ging het op de Grote Baan grondig mis. Bij een uitwijkmanoeuvre voor een fietser verloor de jonge bestuurder de controle over het stuur waarna hij tegen de voorgevel van een woning knalde. De gevel raakte daarbij zwaar beschadigd. De twee inzittenden sprongen nog uit de wagen, maar de agenten konden hen vrijwel onmiddellijk inrekenen. Ze raakten niet gewond bij het ongeval. De wagen bleek twee dagen geleden gestolen te zijn in Burcht. Over de identiteit van de daders is nog niks geweten. De brandweer moest ter plaatse komen om de woning te stutten. Op het moment van het ongeval was de bewoonster binnen, maar zij raakte niet gewond. Omdat de woning onbewoonbaar werd verklaard zal het jonge koppel, dat de woning huurde een ander onderkomen moeten zoeken. Het huis op de hoek van de Ijzerstraat met de Grote Baan werd onlangs door de gemeente opgekocht om ze later te slopen. De bewoners mochten er nog een jaar blijven wonen, maar de kans is groot dat ze niet meer zullen kunnen terugkeren naar het huis.