Onderwijs Almaar meer Zeeuws-Vlamingen trekken de grens over voor onderwijs

We trekken we nog even naar de grensstreek, want almaar meer leerlingen uit Zeeuws-Vlaanderen trekken de grens over richting Vlaanderen, om er middelbaar onderwijs te volgen. Het is een beweging die al enkele jaren aan de gang is, maar nu dreigen de Zeeuwse scholen ook leeg te lopen. Daarom is nu een taskforce opgericht om die trend tegen te gaan.