Er zijn in onze streek drie nieuwe gevallen bekend van het coronavirus. Het gaat om een Dendermondenaar en een koppel uit Vlierzele bij Sint-Lievens-Houtem. Zij waren onlangs op vakantie in Noord-Italië. Zij zijn dus drie van de in totaal 27 nieuwe besmettingen in ons land, en samen met nog positieve test in het OLV van Aalst nu de vijfde besmetting in onze streek. Iedereen die met hen in contact is gekomen wordt nu gecontacteerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en wordt eventueel onderzocht. Verwacht wordt dat het aantal coronagevallen de komende dagen nog fors zal stijgen.