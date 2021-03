Alles wijst erop dat David (41) uit Sinaai het slachtoffer werd van gaybashing

De man die zaterdag dood werd aangetroffen in een parkje in Beveren, is het slachtoffer geworden van 'gaybashing' of homohaat. Dat schrijven verschillende kranten waaronder Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Er zou ook al één verdachte zijn opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen wilde gisteren enkel kwijt dat de autopsie op het slachtoffer was afgerond en dat men in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar gaf. Het slachtoffer is de 41-jarige vrijgezel David P. uit Sinaai, die openlijk homoseksueel was. Hij zou via een datingapp een nachtelijk afspraakje hebben gemaakt maar werd daar aangevallen en vermoord door meerdere daders, schrijft Het Nieuwsblad. Zijn bebloede lichaam werd zaterdagochtend aangetroffen door een fietser. Ook zijn wagen stond in de buurt geparkeerd. Volgens de kranten konden snel drie vermoedelijke daders worden geïdentificeerd, van wie er één zou zijn opgepakt. Als de feiten van gaybashing worden bevestigd, dan is David voor zover bekend het tweede dodelijke slachtoffer van homohaat in ons land.