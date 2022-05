Allerjongsten battlen tijdens BK Breaking in Sint-Niklaas: "Het is een deel van mijn leven"

Weet u wat breaking is? Bij het grote publiek is het beter bekend als breakdance. Gisteren was Sint-Niklaas het walhalla voor al wie graag aan breakdance doet, want er vond zowaar een Belgisch kampioenschap plaats. Breaking is in de eerste plaats een kunstvorm, maar ook wel topsport. Want in 2024 staat breaking voor het eerst op het officiële programma van de Olympische Spelen in Parijs. De b-boys en de b-girls, want zo noemen ze zichzelf, streden gisteren tegen elkaar in 't Bauhuis. En wij volgen de allerjongsten.