Alle tickets voor Crammerock in Stekene op 24 dagen tijd de deur uit

De organisatie van Crammerock heeft naar eigen zeggen een persoonlijk record gebroken. Het muziekfestival is nooit eerder zo snel uitverkocht geraakt. 24 dagen na de start van de verkoop zijn de tickets allemaal de deur uit. Het is al voor het zestiende jaar op rij dat het festival uitverkocht is, maar deze keer is het dubbel zo snel gegaan als vorig jaar. Volgens de organisatie zit de mooie affiche er zeker voor iets tussen. Ook de volgende dagen worden er nog nieuwe namen bekend gemaakt. Wie nog op zoek is naar een ticket, die kan zich inschrijven op de wachtlijsten van Crammerock. Het festival vindt plaats op 6 en 7 september.