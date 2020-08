"Alle scholieren zouden vanaf september opnieuw voltijds naar school moeten kunnen"

Van Overmeire was vanmorgen in Aalst te gast op de, intussen al dertiende editie van 'Taalbubbels’. Dat is een initiatief waarbij anderstalige kinderen en jongeren hun Nederlands kunnen bijspijkeren tijdens de zomervakantie. Dat is dit jaar zo mogelijk nog belangrijker dan andere jaren, want veel kinderen hebben in volle lockdown lange tijd geen les kunnen volgen op school. Om klaar zijn voor het nieuwe schooljaar, onderhouden ze met Taalbubbels spelenderwijs hun kennis.