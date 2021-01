Gezondheid Alle leerlingen en personeel van Aalsterse basisschool De Brug getest op corona

Alle leerlingen en personeelsleden van basisschool De Brug in Aalst zijn vanmorgen getest, nadat eerder deze week al drie klassen en 11 personeelsleden in quarantaine moesten. Een vader van 1 van de leerlingen was besmet teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Of het om de Britse variant gaat is nog altijd niet duidelijk, maar het bestuur wil niks aan het toeval overlaten.