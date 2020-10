Onderwijs Alle leerkrachten in quarantaine: basisschool De Schatkist sluit de deuren

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Van de hogeschool naar de basisschool dan. Want ook in basisschool De Schatkist in Wieze eist corona zijn tol. Leerlingen kunnen daar de komende dagen niet naar school. De echtgenoot van één van de leerkrachten is besmet met covid-19. Daarom moeten alle leerkrachten in quarantaine. Daarnaast worden alle personeelsleden getest op het coronavirus. Na spoedoverleg is er beslist om de lessen voorlopig op te schorten. De directie wou vandaag niet reageren voor onze camera.