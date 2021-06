Alle indicatoren op groen, AZ Sint-Elisabeth in principe coronavrij

Van 31 mei tot en met 6 juni werden in ons land gemiddeld nog 1.286 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling met een kwart in vergelijking met de vorige periode. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er in totaal nog 25 patiënten opgenomen op de COVID-afdelingen. Dat is er opnieuw 1 minder dan gisteren. In het AZ Sint-Elisabeth en in de Aalsterse ziekenhuizen heeft er 1 coronapatiënt de afdeling verlaten, in het AZ Nikolaas is er 1 bijgekomen. Op de afdeling Intensieve Zorg blijft de situatie overal gelijk aan die van gisteren. In totaal hebben er in onze streek nog 8 COVID-patiënten extra verzorging nodig.