Alle indicatoren in dalende lijn, maar besmettingscijfers dalen minder snel

Voor het eerst sinds lang zitten alle coronacijfers in dalende lijn. In het hele land liggen er nu 6.264 patiënten in het ziekenhuis, dat zijn er 1.200 minder dan op de piek op 3 november, twee weken geleden. In onze regio liggen er in totaal nog 407 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, dat zijn er 9 minder dan gisteren. 80 van hen liggen op intensieve zorgen, hun aantal is de voorbije 24 uur nier verminderd. In het AZ Nikolaas zijn er zelfs nog 2 patiënten bijgekomen. In het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem zien ze hun aantal COVID-patiënten dalen met 7, ten opzichte van gisteren.